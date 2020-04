Matthijs De Ligt ha parlato della sua vita in bianconero al canale Youtube Foot Truck. Particolare interessante è stato il confronto tra i suoi due ultimi allenatori, Ten Hag all'Ajax e Sarri alla Juve: “Non ha avuto un buon inizio perché arrivava dall’Utrecht, che è avversario dell’Ajax. Ha mostrato che tipo di allenatore è. Sarri? Sono simili, è un allenatore italiano quindi è sempre diverso da un olandese. Credo che qui sia più automatico. Sai come fare pressione, come partire dal basso. All’Ajax sapevamo come fare pressione ma poi con la palla giocavi, potevi fare solo che volevi. Ti davano qualche indicazione ma poi dipende dal giocatore”.