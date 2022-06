Meglio i soldi oggi o la possibilità di rivenderlo a una cifra più bassa, se non dovesse arrivare un rinnovo di contratto? Il nodo è intricato e nel mezzo si decide il futuro di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è stato l'oggetto della discussione tra Rafaela Pimenta e la Juve, dopo aver definito tutto sul ritorno di Paul Pogba in bianconero.



Tutto è nelle mani del centrale, secondo quanto raccolto dal meeting. Ma l'olandese si sta guardando attorno. Anzi: guarda soprattutto alla Premier League, con squadre che potrebbero offrire una cifra niente male per i bianconeri.



Insomma, ci sono i primi e soliti passi verso una cessione. Se si concretizzerà, staremo a vedere. Di sicuro, i tifosi non l'hanno presa benissimo...



