Per una volta, è stata una partita complicata anche per Matthijs De Ligt, chiamato a giocare come ‘braccetto’ nella difesa a tre, anche se le qualità di spinta ed impostazione non sono esattamente nelle sue corde. Purtroppo, il difensore olandese salterà la trasferta contro l’Udinese per squalifica: l’ex Ajax era diffidato e il cartellino giallo rimediato contro la Fiorentina per fallo su Ribery gli impedirà di scendere in campo contro la squadra di Gotti.