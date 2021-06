Un rosso che ha condizionato la partita. Dopo un primo tempo su alti livelli, Matthijs de Ligt compie un errore al 55’ e si fa espellere per un fallo di mano, influenzando l’inerzia della partita, persa dall’Olanda per 2-0 contro la Repubblica Ceca. Come riporta Calciomercato.com, il difensore della Juventus ha scritto un record negativo: è il più giovane a ricevere un rosso negli scontri ad eliminazione diretta dell’Europeo, superando Gianluca Zambrotta. 21 anni e 319 giorni contro 23 anni e 131 giorni.