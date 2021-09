parla dal ritiro della Nazionale olandese. Il difensore bianconero commenta così l'amicizia/rivalità con De Vrij: "poi è l'allenatore a decidere chi gioca. Stefan è in grande forma, quello che non gioca deve supportare l'altro. E io lo farò sempre. Penso che Stefan farebbe lo stesso con me. È importante aiutare il proprio compagno, anche se parti dalla panchina.Nello scorso mese di giugno, intervistato dal ELFVoetbal, De Vrij parlò così di De Ligt: "Siamo amici, anche se non abbiamo ancora giocato insieme. Quando è venuto per la prima volta in Nazionale ci siamo subito trovati insieme. Da allora siamo sempre stati vicini. Ci facciamo visita regolarmente anche in Italia. Viviamo vicini. Ho capito la sua situazione due anni fa. Per la prima volta in un altro Paese, senza famiglia e amici. Per questo è bello avere un amico e un collega vicino con cui incontrarsi. Anche i nostri amici vanno d’accordo tra loro. Ci incontriamo spesso e parliamo più di altro che di calcio".