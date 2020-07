Malumori e critiche nel dimenticatoio, adesso per la Juventus è solo il momento di festeggiare. Ieri è arrivato finalmente il nono scudetto consecutivo, celebrato con tutti i crismi che comportano una vittoria di un titolo, una striscia positiva che vale un primato per l’Europa intera. C’è chi si è svegliato urlando ancora di gioia, come Matthijs De Ligt, difensore olandese salito in cattedra nell’arco di questa stagione. Un vero protagonista e leader bianconero, che dalla terrazza di casa, stringendo il suo cane a sé, ha fatto sapere a tutta Torino chi sono i campioni d’Italia.