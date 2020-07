Non è bastata la sua bordata da fuori area al termine del primo tempo. Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha commentato sui social la sconfitta contro l’Udinese per 2-1: “Risultato deludente… Teniamo la testa alta! Mancano ancora 3 punti”. Risultato beffardo per i bianconeri che rimandano la festa scudetto alla prossima giornata perché, come ricorda il centrale olandese, bastano solo tre punti per mettere le mani sullo scudetto.