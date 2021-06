Botta e risposta a distanza tra Marco Van Basten e. Dopo le parole dell'ex attaccante del Milan e della nazionale olandese che ha criticato il difensore della Juve per non aver imparato nulla (o poco) alla Juventus ( QUI ), ai microfoni del de Telegraaf è arrivata la risposta di Matthijs: "Quando un campione come Van Basten ti critica bisogna ascoltarlo e basta. Anche lui ha giocato in Italia e ho capito cosa vuole dire, ma alcune volte in campo capita di prendere delle decisioni nel giro di un secondo. E' vero che oggi non faccio ancora partita perfette, ma m'impegno sempre per arrivarci".