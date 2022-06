Matthijs de Ligt, dal ritiro dell’Olanda, ha parlato ai microfoni del media olandese Nos:



RINNOVO JUVE – “Al momento sono in corso dei colloqui e quando sarà il momento deciderò se prolungare o guardare oltre...”



PROGETTO SPORTIVO – “Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due volte un quarto posto di fila non è sufficiente, dovremo fare dei passi avanti, così è deludente. La Juventus è sempre un club che vuole e deve essere campione. Personalmente, questo è il mio anno migliore finora. In termini di tempo di gioco e di modo in cui ho giocato”



STAGIONE – “Se sarò io il leader della difesa? Non lo so (ride ndr). Il club me l'ha detto e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il prossimo passo”



OLANDA – “La competizione fa parte dello sport di alto livello. Si può vedere come una cosa negativa, ma a me stimola. Certo, non è una situazione ideale, ma cerco sempre di vederci del buono. Penso di poter giocare in tutte e tre le posizioni dietro. Poi sta all'allenatore decidere quali giocatori ritiene più adatti”