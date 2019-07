Il mercato entra nel vivo e la Juventus ne è tra le protagoniste assolute. Tuttosport scrive "Grazie CR7" in riferimento alle parole di Matthijs de Ligt per Cristiano Ronaldo (e per Maurizio Sarri) in conferenza stampa. Il Corriere dello Sport mette in prima pagina Gonzalo Higuain, che alla Juventus vestirà la maglia numero 21 e non la sua consueta con il 9: "La Juve gli toglie la maglia" e spinge il Pipita sempre più verso la Roma. Il Fatto Quotidiano sottolinea come la Juventus abbia "ignorato il tetto del 3%" con la commissione all'agente Mino Raiola nell'ambito del colpo Matthijs de Ligt, mentre dalla Spagna per As è tempo di antipasto di Champions League con le tante grandi sfide amichevoli in International Champions Cup.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.