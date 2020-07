Giallo pesante per Matthijs De Ligt. A una manciata di secondi dal termine del primo tempo, il difensore olandese respinge un tiro di Verdi con l’anca, la palla poi schizza sul braccio, tocco che l’arbitro Maresca giudica punibile con un calcio di rigore e con un cartellino giallo per il classe 1999. De Ligt era diffidato, e dunque per somma di ammonizioni salterà l’importante sfida di martedì sera contro il Milan a San Siro, per quella che si preannuncia l’ennesima occasione per i bianconeri di tenere lontano la Lazio in classifica.