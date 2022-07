Mai come adesso il mercato in entrata e quello in uscita dellasi intrecciano. Perché, archiviati - e in attesa di ufficialità - gli arrivi di, inizia una nuova fase della campagna trasferimenti bianconera, quella degli investimenti. Una fase che, gioco forza, dovrà essere finanziata da una somma che arriverà da un'importante cessione. La strada sembra ormai tracciata e porta all'addio a: il mancato rinnovo, la voglia di una nuova sfida dell'olandese e quella di non rischiare un altro caso Ronaldo da parte della Juventus, che stavolta vuole ottenere il massimo dalla vendita di un suo gioiello e che dunque non può aspettare il prossimo anno.Ma per un de Ligt che esce, c'è più di un giocatore che può entrare. 'De Ligt' rifà la Juve, titola il Corriere dello Sport oggi, mentre la Gazzetta parla di un tesoretto da reinvestire subito sul mercato, indicando le priorità:, naturalmente. E poi un regista, un laterale difensivo e il vice-Vlahovic. Sì, ma da chi arriveranno questi soldi? Oggi, prepotentemente, si è inserito ilper de Ligt: ilha così la sua "rivale", che potrebbe motivare il rilancio Blues tanto gradito alla Juventus prima del previsto. Ma anche i bavaresi, stando a diverse fonti d'informazione, fanno sul serio e hanno avviato i primi contatti: un duello che potrebbe finire per accontentare gli uomini della Continassa, che dalla cessione di de Ligt vorrebbero ricavare un importo vicino a quello della clausola. Soldi che contribuirebbero a costruire una nuova Juventus.