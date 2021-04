Juve-Napoli sarà anche lo scontro tra titani tra Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt. Come racconta Gazzetta, per l'olandese è un ritorno al passato non esattamente idilliaco, dato che l'ex Ajax esordì proprio contro gli azzurri nella sua prima partita in A con la Juventus: era il 31 agosto del 2019 e fu un inizio assolutamente complicato, una delle peggiori partite degli ultimi anni. Naturalmente, da lì è stato tutto un crescendo. E stavolta avrà al suo fianco, Giorgio Chiellini, per "un giusto mix di gioventù e esperienza per provare a tenere a bada i folletti napoletani. La rapidità e la velocità di Insigne, Mertens e Lozano è l’unica soluzione per prevalere sui giganti juventini".