"Matthijs, resta con noi". Questo il coro unanime dei tifosi questa mattina, quando al J-Medical si è presentato. L'olandese ha risposto alla convocazione della, sebbene ormai da giorni aleggi su di lui lo spettro della cessione. E se fino a qualche settimana fa sembrava il Chelsea la squadra più quotata, ora l'unica pretendente rimasta è il. E per un motivo tanto semplice, quanto decisivo: la volontà del giocatore, che avrebbe deciso di sposare in pieno il progetto dei bavaresi.Una volontà che, però, non basta. La Juventus, pur consapevole di non poter incassare una cifra vicina alla clausola dell'olandese, non vuole fare passi indietro e pretende dal Bayern un'offerta di almeno 75 milioni più bonus. Dalla Germania fanno sapere che non sono disposti ad arrivare a quelle cifre: da un lato Cherubini, dall'altro la vecchia conoscenza bianconera Saliahmidzic, protagonisti di un possibile braccio di ferro. Un contatto, riferiscono Gazzetta e Corsport, dovrebbe esserci domani. Quando la Juventus intenderà parlare anche direttamente con De Ligt: un colloquio senza il filtro degli agenti, per capire quanto è forte la volontà dell'olandese di lasciare la Juve.Insomma, nonostante la trattativa sia tutt'altro che facile, quel "Matthijs, resta con noi" sembra destinato a cadere nel vuoto. Con la Juventus che si muove già per il sostituto. O meglio, i sostituti: i nomi sono sempre quelli di Koulibaly, Bremer, Milenkovic e Gabriel. Attori per ora non protagonisti di una storia, quella tra De Ligt e i bianconeri, destinata a concludersi. Nonostante l'ultimo tentativo dei tifosi della Signora.