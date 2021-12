Il gioco di, la posizione die una stagione che rischia di prendere una piega particolare, anche guardando il mercato. Cosa succederà? C'è una clausola che tutela la Juventus. Ma De Ligt vuole davvero lasciare Torino? La sensazione è che a decidere sarà proprio il giocatore, che apparentemente "è d'accordo nel fare un nuovo step". Per la sua carriera.. Come Luca: "Inutile prendersela con Raiola. Lui tutela gli interessi dei suoi assistiti. Fosse stato per lui, Pavel Nedved sarebbe andato dai cartonati nel 2010... Se de Ligt andrà via dalla Juve è perché l'avrà voluto lui non Raiola".