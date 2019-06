di Cristiano Corbo

A tirare la corda, il rischio non è tanto che si spezzi: ma che qualcuno, dall'alto del suo scranno dorato, prenda un paio di forbici e minacci di tagliarla in modo netto. Sì, c'è sempre un doppio volto nelle questioni. Che per tanti si fa doppio gioco. In sostanza? Se la Juve, come sembra, dovesse offrire 12 milioni di euro a De Ligt, a quel punto qualcuno potrebbe arrivare ai piani alti della Continassa per battere cassa. Ipotesi, sia chiaro. Fate voi quanto fantasiosa.



CHE STIPENDI - I parametri zero si fanno pagare. A maggior ragione ora che la disponibilità delle grandi squadre è cambiata in modo impronosticabile. E allora, se l'anno scorso Emre Can si 'accontentava' di una cifra intorno ai 6.5 milioni (con un bonus d'entrata), quest'anno la Juve ha dovuto alzare l'asticella intorno ai 7 netti - cifra che è già stata segnata sul contratto di Ramsey e che sarà prontamente apposta sul foglio di carta che sancirà l'arrivo a Torino di Adrien Rabiot. Tutto nei parametri, comunque. Che la Juventus, a parte Cristiano Ronaldo, viaggia proprio su quei numeri lì: perché c'è un parametro per gli umani e un altro per gli extraterrestri.



IL RISCHIO - Con i 12 milioni made in Raiola, già promessi a De Ligt, la situazione potrebbe però surriscaldarsi: come la prenderebbero i compagni di difesa? Il solo pensiero che Chiellini, capitano, leader e principale protagonista della potenza difensiva di questa squadra, guadagni intorni ai 3 milioni e mezzo, un po' fa storcere il naso. Anche da qui è arrivata la 'resistenza' di alcuni tifosi, lamentatisi del portafogli largo della società. Mettere subbuglio all'interno dello spogliatoio è quanto di più dannoso possa esistere. E allora la domanda è: ne vale la pena?