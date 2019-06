Per Matthijs De Ligt ​è solo questione di tempo. Il difensore dell'Ajax ha già raggiunto l'accordo con i bianconeri su una base di 12 milioni di euro. La notizia di giornata ​è la clausola, da 150 milioni, che De Ligt ed i suoi agenti hanno chiesto di aggiungere al contratto. Ora, il centro della trattativa si sposterà sul cartellino del giocatore e allora la Juve aspetta la risposta dell'Ajax. Sul piatto ci sono 65-70 milioni, prezzo consono alle richieste degli olandesi per privarsi del proprio capitano. L'altro capitolo in entrata riguarda Rabiot: con il giocatore e la madre-procuratrice c'​è l'intesa, tra i 6,5 ed i 7 milioni a stagione, ma la Juve teme l'inserimento di una contender nella trattativa. Se ciò non avverrà, già dal 1 luglio il francese potrebbe accasarsi con i bianconeri.



CANCELO IN USCITA - Il City di Guardiola ha puntato il terzino destro portoghese, ma la Juventus ha rifiutato l'ipotesi di uno scambio con Danilo. Questa, infatti, sarebbe stata la proposta dei citiziens, a fronte della richiesta di Paratici di 60 milioni. Il prezzo ​è alto, ma Cancelo ha trovato in Guardiola qualcosa in più che un semplice estimatore. E HIGUAIN? - Sempre in uscita, si lavora per accontentare Higuain. Detto che il giocatore, tramite il fratello procuratore, ha fatto sapere che in Italia esiste solo l'opzione Juventus, si guarda all'estero per un'eventuale cessione. L'ultimo "no" del Pipa ​è stato riservato alla Roma, nell'incontro tra Paratici e Petrachi in cui si ​è parlato soprattutto di Zaniolo.



MANDZUKIC, CINA O DORTMUND - Il ricambio in attacco coinvolgerà anche Mario Mandzukic. Gli estimatori del croato parlano cinese e tedesco: oltre all'ipotesi orientale, infatti, Mandzukic ha accolto le avances del Borussia Dortmund di Tuchel. Per Mandzukic si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga, dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Ora la Juve attende di chiudere per De Ligt e Rabiot, poi ci sarà da pensare alle cessioni