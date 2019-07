Your browser does not support iframes.

Dalla Spagna all'Italia, passando per Olanda e Francia. I cori che hanno accompagnato la campagna acquisti di questo inizio del mercato della Juventus non sono mai stati troppo lusinghieri. A colpi di tweet e prime pagine dei quotidiani, Rabiot e De Ligt sono stati accostati più di una volta al Barcellona, con trattative date per chiuse quando ancora, si sa, non si può mai dire l'ultima parola. Il flirt dei blaugrana per i due nuovi gioielli della Juventus ha radici lontane, soprattutto per il centrocampista francese, corteggiato addirittura nella scorsa estate. Differente, invece, il discorso per De Ligt che, dal "​è fatta" per il Barcellona, si ​ è ritrovato a vestire virtualmente anche la maglia del Psg, prima di arrivare, finalmente, in bianconero.