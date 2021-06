Matthijs de Ligt è intervenuto ai canali ufficiali dell'Uefa al termine della vittoria dell'Olanda contro l'Austria: "È stata una partita in cui non abbiamo creato molto ma eravamo in controllo. Non ho avuto la sensazione che l'Austria abbia avuto molte occasioni. Non è stato facile, ma non te lo aspetti in un torneo come questo. Ho notato che c'è più fiducia nella squadra, nel modo di giocare. Sento che tutti hanno quel fuoco interiore per combattere l'uno per l'altro."