Ai microfoni di SkySport ieri dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Paris Saint Germain in Champions League è tornato a parlare il difensore olandese ex Juventus Matthijs. Le sue parole:"Qui mi sento bene come all'Ajax. Juve contro il Friburgo? Spero la Juve passi il turno. Il Friburgo è una buona squadra ma i bianconeri hanno grande qualità".