Matthijs, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Fox Sports en Zeist. Queste le sue dichiarazioni, riportate da ilposticipo.it:"Dopo la partita contro l’Atletico in Champions League mi sono detto: 'Questo non sono io, non sono il giocatore che conosco'. Ma dopo quel match ho cominciato a giocare con più fiducia in me stesso e a migliorare"."Ovviamente si tratta di un trasferimento molto costoso e io non voglio commettere errori. Ma non è un qualcosa a cui devo pensare, anzi non ho mai giocato considerando questo fattore"."Sono già un calciatore diverso, anche rispetto alla pausa precedente. Dopo la partita contro l’Estonia credo di aver giocato sei partite, cinque delle quali sono state buone o molto buone. Posso dire che mi sto abituando, ma devo comunque migliorare"."La partita è stata una battaglia, una lotta ad altissima intensità. Il confine tra giocare bene e giocare male è molto sottile, ma sfortunatamente la vita del difensore è questa. Partite come quella contro l’Inter sono fantastiche per valutare la propria forza, anche se non si giocano tutte le settimane. Ma cerco di imparare dai miei errori"."Non ho sentito il contatto con la palla, ho sentito che mi ha preso il costato, ecco perchè ho chiesto la VAR, ma l’arbitro ha visto e ha deciso che era rigore. E non ho potuto fare altro che accettarlo".