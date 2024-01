Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas, ha adottato una presa di posizione chiara, ma soprattutto circostanziale, nel tentativo di sgombrare il campo da polemiche e di alleviare la pressione sul giovane difensore Matthijs de Ligt. In un momento di intensa competizione in Bundesliga, con il Bayern Monaco in inseguimento alla capolista Bayer Leverkusen e con una partita da recuperare, Tuchel ha dovuto respingere gli sforzi dei media che cercavano di insinuare dubbi sulla continuità del giocatore nel medio-lungo periodo.La situazione si concentra su Matthijs, uno degli investimenti più significativi del Bayern negli ultimi anni. La presa di posizione di Tuchel sembra essere volta a proteggere il giocatore da speculazioni e a garantire la concentrazione sulle sfide imminenti. La competizione intensa e il desiderio di raggiungere la vetta della classifica potrebbero aver spinto Tuchel a sottolineare la fiducia e la continuità nel progetto con De Ligt, scongiurando qualsiasi dubbio sulla sua permanenza nel club.