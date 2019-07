I contatti più intensi andavano avanti da inizio giugno, fino a quando durante la seconda settimana del mese scorso la Juventus ha praticamente visto sfumare il sogno De Ligt: il PSG aveva chiuso ogni accordo, tutto impostato in una notte per completare il sorpasso sul Barça e la Juve stessa. Al momento di arrivare alle firme c'è il cambio di direttore sportivo a Parigi col ritorno di Leonardo che cambia le carte in tavola, l'agente Mino Raiola si infuria, Paratici capisce che non è finita e rilancia al momento giusto col giocatore anche grazie all'ottimo rapporto col suo procuratore. E' quanto scrive Calciomercato.com.