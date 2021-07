Luca, nell'edizione odierna di Tuttosport, si domanda delle condizioni di De Ligt. "Matthijs De Ligt non ha ancora risolto l’enigma che lo accompagna fin dal suo arrivo in Italia - scrive Beatrice -. Certamente stiamo parlando di uno dei più forti difensori centrali d’Europa, premiato con il Golden Boy nel 2018, di parecchia esperienza (circa 130 partite tra Ajax e Juventus e 30 nella Nazionale olandese) ad appena 21 anni. Proprio il suo gol di testa condannò la Juve all’eliminazione ai quarti di Champions tre stagioni fa, una rete che costò la panchina a Max Allegri. A quel punto la società bianconera fece di tutto per assicurarselo, pagandolo la cifra record di 85 milioni di euro. Biondo, aitante, fisico imperiale nonostante qualche infortunio, temibile in zona gol, De Ligt ha qualità che non si discutono, soprattutto la visione di gioco, la scelta di tempo, la leadership. Eppure, periodicamente e con una certa frequenza regolare, l’olandese si distrae, si impappina, commette leggerezze ed errori marchiani con una predilezione per il fallo di mano in area di rigore".