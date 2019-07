Your browser does not support iframes.

Forza, Sinisa. Il volto del tecnico del Bologna, che nella giornata di ieri ha raccontato la sua malattia, campeggia su tutti i giornali italiani. 'Siamo con te!', scrive in taglio alto Tuttosport, che al centro fa spazio a Cristiano Ronaldo e al suo (nuovo) primo giorno alla Juve. "Delirio CR7", il titolo. "Accoglienza trionfale per Ronaldo che ha raggiunto i compagni con Matuidi. De Ligt in arrivo: l'Ajax l''ha ufficialmente escluso dal ritiro austriaco. Champions League: garantiti 60 milioni alla Juve per la fase a gironi (40.6 al Napoli, 37 all'Inter e 25 all'Atalanta)".



Sul Corriere dello Sport, apertura dedicata a Mihajlovic: 'Vincerò anche questa', il virgolettato del tecnico del Bologna. Sulla Juve, occhio alle ultime su De Ligt: 'Aereo pronto' per il CorSport. 'L'olandese potrebbe arrivare in giornata'.



