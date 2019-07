C'è un'analogia, che ha riscontrato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: De Ligt-Ronaldo è un paragone che può già sussistere. Perché se Matthijs è stato l'unico in grado di buttare fuori dalla Champions Cristiano, e se lo stesso portoghese si è prodigato per far sì che arrivasse alla Juve, alla base c'è una storia pazzesca che merita di essere raccontata. 14 anni di differenza tra i due giocatori, con De Ligt inevitabilmente influenzato dal personaggio Ronaldo, specialmente in maglia Ronaldo. A un anno (e un giorno) esatto dal giorno di CR7 a Torino, ecco il destino segnato di De Ligt. Come Cristiano, prima giustiziere e poi liberatore dei sogni europei dei bianconeri.