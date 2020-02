Il gol del riscatto, ecco come potrebbe essere stato per Matthijs de Ligt segnare la sua prima rete all'Allianz Stadium. Non solo per le polemiche, che in sottofondo hanno accompagnato il suo inserimento nella Juventus, ma anche per farsi perdonare l'unica volta che ha segnato a Torino. Infatti, il gol di oggi è sì il primo tra le mura amiche da quando è in bianconero, ma non il primo in assoluto fatto allo Stadium. Inutile ricordare di quale si tratti, anche lo stesso De Ligt ha glissato non volendo riaprire la ferita dell'eliminazione con l'Ajax, dichiarando a DAZN: "​Sono molto felice, è una bella sensazione aver segnato il primo gol in casa, avevo già segnato a Torino…" lasciando amaramente la frase in sospeso.