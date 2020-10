Matthijs de Ligt vede la luce in fondo al tunnel. Il difensore olandese sta lavorando per recuperare dall'operazione alla spalla alla quale si è sottoposto il 12 agosto scorso, lavora duramente e vuole bruciare le tappe: l'obiettivo è tornare per Lazio-Juve in programma l'8 novembre. De Ligt non è stato convocato per Kiev, è rimasto a lavorare a Torino insieme alla sua compagna, che l'ha raggiunto dall'Olanda quando Matthijs si è trasferito alla Juve. Annekee si coccola il suo de Ligt in attesa del ritorno in campo. I tifosi juventini lo aspettano e lui sui social annuncia il ritorno imminente: "Sempre più vicino", ha scritto sui social dopo l'allenamento di qualche giorno fa. Ci siamo quasi, presto la Juve riabbraccerà Matthijs.



