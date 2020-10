Domenica di lavoro per, che da quando si è operato alla spalla non conosce riposo. Il difensore della Juventus continua ad allenarsi per recuperare dall'infortunio, pochi minuti fa ha postato una foto su Instagram mentre è concentrato ad allenarsi nella sua casa a Torino: "Forza più flessibilità" ha scritto l'olandese. Operazione facile per chi non vede l'ora di tornare in campo: Matthijs si allena in gruppo da giorni e ha messo nel mirino la sfida con la Lazio in programma l'8 novembre.