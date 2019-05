Aumenta la preoccupazione in casa Barcellona per l’affare De Ligt. Il difensore olandese lascerà l’Ajax dopo una stagione superlativa, fatta di vittorie nei confini nazionali e di un’incredibile semifinale in Champions League. Tuttavia, non è ancora chiaro dove andrà a finire. I catalani sembravano in netto vantaggio, ma, a sorpresa, l’affare che pareva fatto si è complicato tremendamente. Ed ora i blaugrana temono di perdere il gioiello. La Juventus spera che l’affare salti definitivamente per tornare a farsi avanti e convincere il giocatore ad accettare di arrivare a Torino. Un’operazione non semplice anche a causa della grande concorrenza. Manchester United e City sono pronte a dare battaglia.