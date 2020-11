Matthijs de Ligt, a JTV, ha commentato Juve-Cagliari.



PARTITA IMPORTANTE - "Sono stato molto felice di tornare, specialmente con una grande partita della squadra, tre punti sempre importanti".



PRESTAZIONE - "Sì, siamo molto felici del clean sheet. Specialmente primo tempo è andato benissimo, adesso è importante fare bene per novanta minuti".



FISICAMENTE - "Mi sono sentito molto bene, ho lavorato tanto per due mesi. Il mio infortunio era alla spalla, è stato buono per lavorare alle gambe".



PIRLO - "Credo sia un allenatore molto moderno, vuole giocare sempre avanti e con molta pressione. Con difensori molto alti. Questo mi piace tanto. Ho giocato sempre così all'Ajax".