1









Alla sua prima partita dell’era Pirlo, Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juventus-Cagliari, vinta dai bianconeri per 2-0: “Sono stati mesi duri, ho lavorato tanto per tornare e giocare. Oggi sono molto felice, per tutta la squadra”



SULLA SPALLA – “È stato un periodo difficile, però è importante soffrire qualche volta. Ho giocato qualche partita con la spalla fuori, ma alla fine sono stato felice di vincere il campionato e dare il mio contributo”



RISPETTO A SARRI – “Ho visto una mentalità diversa, lo scorso anno abbiamo provato a giocare in avanti ma con Pirlo proviamo a giocare più moderno. Difendiamo uno contro uno con molto spazio dietro, mi piace giocare così perché lo facevo già all’Ajax” SULLA SQUADRA – “Abbiamo molto potenziale per migliorare, adesso siamo al 70%. Per noi è importante lavorare sempre di più e così penso che tra poco raggiungeremo il 100%. Quest’anno ci sono molte squadre forti, per noi è buono perché è più difficile e stimolante”.



SULLE RIVALI – “Abbiamo tante rivali, Milan, Inter, Lazio, Atalanta, Napoli. È un campionato duro, però noi siamo concentrati solo su di noi, abbiamo una squadra molto forte per vincere il campionato”.