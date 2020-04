1









La Juventus continua a registrare i gradimenti e gli interessi di tanti top club europei - come Real Madrid e Barcellona - per Matthijs de Ligt. Eppure, come riporta Calciomercato.com, il difensore olandese non si muoverà da Torino almeno per la prossima stagione. Infatti, arrivato a luglio scorso dall'Ajax, dopo un naturale periodo di ambientamento, ha trovato la sua dimensione, riprendendo il centro della difesa della Juventus e dimostrando il suo valore: la partita contro l'Inter, l'ultima disputata da De Ligt e dalla Juve, lo ha ulteriormente dimostrato.