La Juventus non ha ancora mollato la pista che porta a de Ligt. Nonostante il giocatore sia sempre più vicino al PSG, i bianconeri sono pronti a rilanciare per convincere il giocatore dell'Ajax a trasferirsi in Italia: i contatti con Mino Raiola, agente del giocatore, sono fitti e continui. E il difensore non chiude le porte all'ipotesi juventina, soprattutto dopo la richiesta di Cristiano Ronaldo nell'ultima volta in cui si sono incrociati (era Portogallo-Olanda, finale di Nations League). Insomma, CR7 attira, ma l'offerta che Leonardo, dt dei parigini, ha messo sul piatto è un traino probabilmente ben più forte. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.