Nella sua intervista a Sky Sport il super procuratore Mino Raiola ha parlato di molti suoi assistiti: tra essi Matthijs De Ligt, difensore che la Juventus ha acquistato l'anno scorso dal'Ajax e che si è preso le chiavi della difesa bianconera crescendo al fianco di Bonucci. Ecco le parole di Raiola su De Ligt: "​Matthijs è il nuovo Rembrandt che ha prodotto l’Olanda, è un ragazzo straordinario sia come persona che come atleta, l’infortunio è curato e ora ha bisogno di tempo. Credo la Juve abbia un tesoro importante in mano con lui".