Intervistato dal Telegraaf, Matthijs de Ligt ha parlato del suo rapporto con il suo agente e angelo custode, Mino Raiola. "Io sono un ragazzo introverso, non mi interessa cosa pensano gli altri di Mino: lui è il migliore al mondo e per questo ho scelto di avere accanto uno come lui. Rido quando vedo che c'è chi pensa che lui decida la mia squadra per me, lui mi aiuta a prendere la decisione migliore e quando la prendo gli lascio fare il resto. Io ho scelto il progetto sportivo, per stipendio ho lasciato fare a lui", le sue parole.