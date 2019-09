'Ottima performance contro la Germania! Orgoglioso della squadra, non vediamo l'ora di giocare la gara di lunedì contro l'Estonia'. Poche parole, ma sentite, anche perché il piccolo pasticcio che ha portato il pareggio momentaneo della Germania andava esorcizzato in qualche modo. Più sfortuna che reale, concreto errore : tant'è, è bastato comunque a scatenare i social . E via social, in questo caso Twitter, è arrivato il messaggio di. Che ora vede la qualificazione all'Europeo un po' più vicina.