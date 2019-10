Matthijs de Ligt sta vivendo un avvio di stagione da protagonista alla Juventus e, in particolare nell'ultimo periodo, è stato tra i migliori nei bianconeri di Maurizio Sarri. E che carica verso il derby d'Italia: "Ora battiamo l'Inter!". Queste le sue dichiarazioni, riportate da Il Corriere dello Sport:



INTER-JUVE - "Sono ovviamente molto emozionato, ma è Inter contro Juve, non De Ligt contro Lukaku. Sarà un match difficile, l’Inter è una grande squadra, ma anche la Juve lo è. Ho visto la squadra giocare bene contro i tedeschi, l’intesa tra di noi sta crescendo. Il Bayer è una formazione molto organizzata e, specie nel primo tempo, ha disputato un’ottima gara. Per questo il nostro 3-0 ha ancora più valore". CRESCITA - "Sto migliorando ogni giorno, sta andando tutto bene. Sono felice, per la mia prestazione e soprattutto perché abbiamo vinto giocando bene. Barzagli? E' una leggenda del club, voglio ascoltare e imparare più possibile da lui tutti i giorni, come da Bonucci e Chiellini".