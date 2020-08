2









Ha stretto i denti per tutta la stagione, ha retto per tutti, ha governato il reparto, ma ora è arrivato il momento di prendersi una pausa. Dopo mesi in cui ha giocato con una spalla lussata a novembre contro l'Atalanta, Matthijs de Ligt si opererà, come annunciato venerdì sera. Serve un’operazione che risolva in maniera definitiva il problema, che avverrà già in settimana, a cui seguirà un programma di recupero lungo. Servono tre mesi, anche se De Ligt vorrebbe farcela in due e mezzo: l’olandese, scrive Tuttosport, ha già cerchiato sul calendario le date del 20 e 21 ottobre, quelle della prima giornata della fase a gironi della prossima Champions League.