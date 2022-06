Si squarcia il futuro di De Ligt, non più legato alla Juventus. Non in maniera stretta, almeno. Il centrale olandese è stato l'oggetto della discussione di oggi tra Rafaela Pimenta e la Juventus, nell'incontro avvenuto a Milano, dove sono stati definiti tutti i dettagli dell'affare Pogba. Ecco, cos'è emerso? Che la base per il rinnovo, per i bianconeri, c'è ed è ancora importante. Ora la palla passa al centrale.



DICHIARAZIONI E POSIZIONI - Dopo le dichiarazioni sui "due quarti posti, che non possono bastare", De Ligt è adesso in una posizione più scomoda: da una parte c'è l'occasione del mercato, con le tante richieste - soprattutto in Premier League -, dall'altra però resiste l'opportunità di firmare il rinnovo con i bianconeri per poi abbassare la clausola rescissoria, dunque sottoscrivere un patto d'addio che possa andare bene a entrambi. Dopo due stagioni, il centrale per andare via avrebbe bisogno di una proposta da 120 milioni di euro. Se non sarà rinnovo, ecco, è probabile che qualcuno possa strappare anche un prezzo più vantaggioso. E che De Ligt possa salutare prima del tempo.