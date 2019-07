di Mattia Pintus

Succede spesso che, quando si fissa un appuntamento importante, si viva l'attesa con un misto di ansia e felicità. Capita per una cena romantica, ma anche per un acquisto importante della propria squadra del cuore. In queste ore, la Torino bianconera, sa esattamente di cosa stiamo parlando. Matthijs De Ligt sarà un giocatore della Juventus, per una cifra che oscilla tra i 70 ed i 75 milioni di euro più bonus: il talento olandese potrebbe atterrare a Torino già in serata e, così, sostenere le visite mediche nella giornata di domani.



AI SALUTI - Se ancora servissero indizi per render più certa la notizia, ecco che arrivano anche le dichiarazioni di Erik Ten Hag, l'allenatore dell'Ajax che ha contribuito alla consacrazione di De Ligt. "Sapevamo da molto tempo che sarebbe accaduto. Se deve succedere, allora è bene che accada ora. Un posto si libera e altri ragazzi lo riempiranno" ha detto il tecnico olandese dal ritiro dei lancieri in Austria, al quale De Ligt non ha partecipato. La cessione non è più utopia, ma si concretizza ancora nelle parole di Ten Hag, che ha ripreso la partenza del centrale insieme a quella di De Jong: "​La scorsa stagione, grazie alla nostra filosofia, la squadra e a loro stessi, Frenkie e Matthijs sono diventati così bravi da raggiungere il top in Europa. Hanno qualità eccezionali". Dall'allenatore, si passa anche ai saluti della dirigenza, con Mark Overmars che ha praticamente confermato la chiusura dell'affare: "La fine della trattativa per Matthijs de Ligt è in vista. Si tratta ancora di ricevere le garanzie bancarie, a cui noi all'Ajax siamo sempre molto attenti​". Due commiati differenti, che rispecchiano d'altronde alcune facce della stessa medaglia: cuore, campo e conti correnti.



BENEDIZIONI E INDIZI - La benedizione di Ten Hag, come un padre che saluta il figlio in partenza, ha messo De Ligt sul piedistallo, inserendolo nella cerchia ristretta dei top player europei. Parlando di top player, però, non si può non considerare un altro giocatore che ha svolto un ruolo quasi decisivo nella trattativa. Cristiano Ronaldo aveva corteggiato, a margine della sfida tra Portogallo e Olanda, il centrale del '99: un'intesa tra campioni che si è rivista anche sui social, con il like di De Ligt alla foto di CR7 durante gli allenamenti alla Continassa. Insomma, gli scettici aspettano le ufficialità per festeggiare, ma sembra che lo stesso De Ligt non si preoccupi tanto della scaramanzia, ragionando già da bianconero. Per lui, sono pronti 8 milioni a stagione per le prossime cinque, con la possibile clausola da 150 milioni che, quella sì, scopriremo con certezza solo ad annunci fatti.