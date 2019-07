Cosa manca? Qualche piccolo dettaglio da sistemare nell'affare con l'Ajax, poi l'approdo a Torino, le visite al J-Medical e la firma sul contratto per i prossimi cinque anni con la maglia bianconera. L'accordo con il difensore classe '99 è ormai chiuso, così come con il suo agente, Mino Raiola. Da quel momento in avanti, la Juventus ha lavorato senza sosta per trovare la quadratura con il club olandese, che ha chiesto 75 milioni di euro e, con tutta probabilità, arriverà a ottenerli nel complesso dei bonus oltre a una solida parte fissa intorno ai 65 milioni.Come racconta Sky Sport,Dopo di che, l'affare più importante di questo rovente mercato estivo sarà del tutto concluso e si potrà passare all'ufficialità. Con la maglia numero 4, tra le più importanti nel passato recente bianconero, già prenotata sulle spalle di De Ligt.