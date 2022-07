I tifosi non vogliono lasciar andareIl difensore olandese si è presentato regolarmente ieri alla Continassa per il primo giorno di raduno dei nazionali, nonostante la richiesta di partire e i molti dubbi sul futuro. La Juve lo ha accolto come tutti gli altri, sapendo la situazione, attendendo nuovi confronti ma soprattutto attendendo l'offerta giusta per dirsi addio. Molto alta.– Dopo il Chelsea, si è inserito il Bayern Monaco, che fa sul serio. E che sta preparando un’offerta da presentare oggi, lunedì 11 luglio, nel vertice in programma tra tutte le parti in causa, visto che il ds Salihamidzic arriverà in Italia proprio per questo. De Ligt costa non meno di 90-100 milioni bonus compresi, almeno 75 di parte fissa. E il Bayern? Potrebbe giocare al ribasso e far partire il braccio di ferro, che però difficilmente si chiuderebbe entro dieci giorni, quelli che separano la Juve dalla tournée americana. E' questa la data limite posta dalla Juventus, un affare dopo quel giorno sarebbe complesso, soprattutto per trovare i sostituti. Chiusura quindi fissata il 20 luglio. E questa è un po' la speranza dei tifosi per trattenerlo. Se oggi il Bayern non soddisferà le richieste bianconere, ci sarà spazio per nuove trattative e magari anche un reinserimento del Chelsea. Una prospettiva allettante per la possibile asta, meno per Allegri, che spera di chiudere in fretta la vicenda, in un senso o nell'altro probabilmente.