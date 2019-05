Il futuro di Matthijs de Ligt è una corsa ricca di sorpassi e colpi di scena. La Juventus si è messa sulle tracce del difensore dell'Ajax fin dalla scorsa stagione, salvo poi vedere il Barcellona balzare in pole position. Ma adesso anche i blaugrana rischiano una beffa clamorosa, nonostante gli ottimi rapporti con il club olandese. Come riporta il Telegraph, infatti, la società che nell'ultimo periodo ha spinto di più per il classe '99 è il Manchester United. I Red Devils sarebbero ottimisti sul buon esito della trattativa e aspettano una risposta definitiva da De Ligt già nei prossimi giorni.