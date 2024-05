Il ritorno di De Ligt a Torino

Rieccolo a Torino, Matthijs. Il difensore olandese ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Torino, la città dove ha giocato per tre stagioni con laLa sua fidanzata ha condiviso su social media alcune foto della loro visita, accompagnate dalla frase "Torino per sempre nel cuore", esprimendo così il legame speciale che hanno con quella città.De Ligt è stato un elemento chiave delladurante il suo periodo a, collezionando 117 presenze e segnando 8 gol. Durante la sua permanenza, ha contribuito alla conquista di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.Il difensore olandese è stato prelevato dall'Ajax nel 2019 per 75 milioni di euro e successivamente ceduto al Bayern Monaco nel 2022 per 67 milioni più 10 di bonus, dove continua a militare con successo. La sua breve visita a Torino evidenzia il legame affettivo che mantiene con la città e con la Juventus, nonostante la sua attuale militanza in Germania.