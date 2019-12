Come racconta Tuttosport, De Ligt non gioca più dal 7 dicembre, dalla notte 'distratta' di Roma, quando la Juve ha perso (per la prima volta) contro la Lazio di Simone Inzaghi. Tutto questo... perché? E' nella norma - racconta il quotidiano - e le parole di Sarri hanno sempre posto fine ad eventuali quanto inutili polemiche. Gioca Demiral perché è in fiducia.