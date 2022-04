Matthijs de Ligt è protagonista di un’intervista rilasciata a CBS Sports Golazo. Queste le prime anticipazioni:



STADIUM – “Fantastico che questo stadio sia stato casa mia nelle ultime tre stagioni, è bellissimo, specialmente con i tifosi, è speciale con loro”



ARRIVARE IN SERIE A – “Ogni partita, qui, è molto difficile. In Olanda, se giochi con una squadra che è nella parte bassa della classifica e non vinci 3 a 0 è una delusione per i tifosi, perché la posizione in classifica significa che sei molto più forte degli avversari. È stato strano, alla prima stagione alla Juve abbiamo vinto 1 a 0 contro una squadra di bassa classifica e tutti erano molto felici. Non capivo, perché tutta questa felicità? Ok, abbiamo vinto, ma avremmo dovuto vincere con più gol di scarto. Credo che nel livello generale, il campionato sia più competitivo: questa è la differenza più grande”



SPOGLIATOIO – “All’inizio è stata dura, sono un ragazzo rispettoso, a volte forse ho avuto troppo rispetto (soggezione ndr), Alla fine si è tutti nella stessa squadra, bisogna stimolarsi l'uno con l'altro per migliorare, ma a un certo punto ci si conosce, si diventa amici, è bello”



IL PIU’ DIVERTENTE – “McKennie. Vive in un altro mondo, è divertente, ha lo stile statunitense. È migliorato molto, nelle sue performance, è veramente importante”