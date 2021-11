Matthijs De Ligt ha commentato anche a JTV la vittoria della Juventus per 1-0 sulla Fiorentina: "La partita di oggi è stata dura, siamo contenti di aver riportato una vittoria molto importante appena prima della pausa nazionali. Non abbiamo giocato benissimo ma a fare la differenza è stata la nostra mentalità. Un giocatore come Vlahovic è difficile da marcare da solo, c'è bisogno dell'aiuto dei compagni. Fondamentale è non aver paura e attaccarlo con decisione, ed è stata ottimale la collaborazione con Rugani che non giocava da 4 mesi e ha fatto un'ottima partita".

RITIRO - "Preferisco stare a casa ovviamente, ma ho rispettato questa tradizione italiana e alla fine abbiamo reagito bene di squadra e la cosa migliore sono stati i risultati: due vittorie. Bisogna migliorare ancora ma la cosa che contavano erano i 3 punti".

IL GOL DI CUADRADO - "Io e tutto lo stadio abbiamo pensato che guadagnasse il fondo, poi non so quanto sia stata decisiva la situazione ma di sicuro sono stato felicissimo che la palla sia entrata in rete! E poi siamo stati sul pezzo per difendere il risultato nei minuti di recupero".

I GRANDI NUMERI 9 - "Provo sempre a prendere spazio dietro di loro per non concedere loro la profondità, e appena stoppano il pallone faccio in modo che sentano la mia presenza addosso a loro. In tal modo preferiscono non farsi dare la palla addosso. E se i compagni aiutano coi raddoppi, gli avversari controllano molto più difficilmente il pallone".