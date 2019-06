Matthjis De Ligt sembra aver deciso non tanto la prossima meta, quanto piuttosto dove non giocherà. Il Barcellona, infatti, pare ormai clamorosamente tagliato fuori per ammissione dello stesso difensore olandese. Una presa di posizione netta e decisa, riportata dal Daily Mail. Lo stesso quotidiano inglese dà in netto vantaggio in questa complessa asta il Paris Saint-Germain. I francesi hanno un accordo di massima con De Ligt e devono cercare di concretizzare la trattativa. Juventus e Bayern Monaco restano le alternative più credibili qualora dovesse consumarsi l’ennesimo colpo di scena di questa incredibile telenovela estiva.