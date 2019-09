Matthijs de Ligt ha scelto la Juventus, rifiutando Barcellona e Paris Saint-Germain. Così il talento classe 1999, il miglior centrale in circolazione, è arrivato in bianconero per 75 milioni di euro più bonus, realizzando uno dei colpi più importanti della scorsa estate. Prima della scelta, però, è stato al centro di un vero e proprio tormentone di mercato... ma per quale motivo ha firmato per i bianconeri? Qualcuno in quel di Barcellona ha parlato dell'agevolazione in merito alle tasse, qualcun altro ha replicato con una scelta intelligente per la sua carriera. Oggi, il Mundo Deportivo svela un retroscena: De Ligt avrebbe scelto il trasferimento alla Juve, scartando l'opzione Barcellona, dopo un soggiorno alle Bahamas nello stesso hotel di Gerard Piquè. Secondo il quotidiano spagnolo, tra i due difensori ci sarebbe stato un contatto iniziale non proprio amichevole che ha portato a questa scelta.